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Тоболяка задержали за кражу денег у знакомой

Происшествия, 16:49 27 февраля 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Тоболяка, подозреваемого в краже 50 тыс. рублей, задержал нарядом ДПС. В дежурную часть полиции с заявлением обратилась 41-летняя местная жительница, сообщает Тобольский отдел МВД.

Полицейские установили, что накануне пропажи денег у потерпевшей находились в гостях знакомые. Женщина вспомнила, что доставала наличные из шкафа при своем приятеле и передала их подруге, чтобы та сходила в магазин. Пропажу она обнаружила через несколько дней.

Наряд дорожно-патрульной службы полиции задержал подозреваемого - 30-летнего тоболяка. Мужчина свою вину признал и рассказал, что воспользовался моментом, когда хозяйка и её подруга вышли из комнаты. Он достал из шкафа наличность, после чего покинул квартиру.

Деньги он успел потратить: раздал долги, приобрел алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# кражи , Тобольск , уголовное дело

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