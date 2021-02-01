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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

18 человек эвакуировали с горящей многоэтажки в Тюмени

Происшествия, 14:51 28 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 человек, в том числе одного ребенка, эвакуировали из 10-этажного дома, где загорелась квартира. Огонь вспыхнул на ул. Болотникова, 11 в Тюмени 28 февраля.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже.

"Было задымление лестничной клетки и квартир первого подъезда. Пожар локализован на площади 15 квадратных метров. В 12 часов 43 минуты объявили о ликвидации", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Погибших в результате происшествия нет.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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