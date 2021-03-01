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Новый дорожный знак появился в России 1 марта

Общество, 09:36 01 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" появился в России 1 марта 2021 года, сообщает РИА "Новости".

Новый знак заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Действие старого знака утратит силу с 1 сентября.

Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.

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