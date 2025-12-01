Соцбюджет и поддержка СВО: в Тюменской облдуме подвели итоги уходящего года

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Развернутую картину законотворческой и общественной работы областной думы за минувший год представил председатель законодательного органа Фуат Сайфитдинов на итоговом пресс‑подходе. За этот период депутаты сумели не только выполнить плановые показатели, но и оперативно реагировали на актуальные запросы жителей региона.

За 12 месяцев парламентарии провели 10 заседаний, приняли 104 закона, из них 31 – базовый, рассмотрели 93 проекта федеральных законов, 53 из которых поддержали. Помимо законов, приняли 365 постановлений - в среднем по одному в день. "Мы не просто выполняли план, а целенаправленно работали над тем, чтобы законодательная база отвечала запросам времени и потребностям жителей области", – подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

За год были приняты и кадровые решения: депутаты утвердили 18 мировых судей. Кроме того, два авторитетных жителя региона удостоены звания "Почетный гражданин Тюменской области": Герой России Владимир Шарпатов и руководитель предприятия "Мостострой-11" Николай Руссу.

Парламентарии приняли трехлетний бюджет, сохранивший социальную направленность: две трети средств направлены на здравоохранение, образование и соцзащиту. Особая забота проявлена к участникам СВО и их семьям: сегодня в регионе действуют 27 мер поддержки для участников СВО и 40 мер – для членов их семей. В частности, рассмотрено квотирование рабочих мест для участников специальной военной операции на предприятиях региона, а также предоставление внеочередного права на получение деловой древесины для строительства жилья.

По словам Фуата Сайфитдинова, депутаты и сотрудники аппарата думы активно включились в гуманитарную повестку. Они неоднократно выезжали в Луганскую и Донецкую области в рамках добровольческих миссий. Волонтерский центр "От сердца к сердцу" отправил в зону СВО уже 12 гуманитарных грузов для бойцов и лазаретов.

Значимых результатов удалось добиться и в сфере межпарламентского взаимодействия. Заключены соглашения о сотрудничестве с парламентами Луганской области, Северной Осетии и Ивановской области.

Продолжается трехстороннее взаимодействие с Ханты‑Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом: "Контролируем работу уникальной программы "Сотрудничество", которая направлена на то, чтобы лучше жилось нашим людям и на севере и на юге Тюменской области".

К 80‑летию Великой Победы издана энциклопедия о памятниках героям войны и труда. Книга охватила мемориалы во всех муниципалитетах Тюменской области и стала настоящим путеводителем по местам воинской и трудовой славы региона.

Говоря о перспективах, Фуат Сайфитдинов обозначил три стратегических приоритета на ближайшую перспективу: экономический рост, развитие социальной сферы и поддержание общественно‑политической стабильности. "Мы законодательно обеспечили реализацию этих задач. Впереди – продолжение работы на благо жителей региона", – резюмировал председатель областной думы.

Инна Кондрашкина