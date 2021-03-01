Первая весенняя неделя порадует тюменцев теплом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потепление ожидается в Тюмени в течение ближайшей недели, с 1 по 7 марта.

По данным центра Фобос, в первые дни весны температурный режим еще будет холоднее климатической нормы. Но уже во второй половине недели в регион начнет прорываться атлантический воздух, и температура повысится до плюс 1.

В Тюмени 1 марта по прогнозу пасмурная погода, днем до минус 13 градусов, ночью - до минус 19.

2 марта будет облачно, дневная температура воздуха повысится до минус 10 градусов, ночная – до минус 14.

3 и 4 марта в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, небольшой снег, туман. Днем столбики термометров поднимутся до минус 3 градусов, ночью опустятся до минус 10.

5 марта вероятность осадков сохранится. В течение дня воздух прогреется до плюс 1 градуса, ночью ожидается до минус 11.

В выходные, 6 и 7 марта, будет пасмурно, возможен снег. Средняя дневная температура воздуха составит минус 7 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до минус 14.

Любовь Голышева