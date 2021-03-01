Поездка в сауну обернулась для тюменца судебным приговором

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Год лишения свободы условно получил подсобный рабочий в Тюмени за кражу банковской карты, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Из материалов дела известно, что ночью 27 сентября 2020 г. тюменец заказал такси для поездки в сауну. На заднем сидении автомобиля он нашел чужую банковскую карту. Спрятав ее в карман, обвиняемый отправился отдыхать. Расплатившись за услуги сауны чужой банковской картой в сумме 3 тыс. 750 рублей, он поспешил удалиться.

Владелец карточки получил SMS о снятых деньгах, заблокировал ее и обратился в полицию. Там он рассказал, что накануне отдыхал с друзьями и потерял портмоне с этой картой. Задержать подозреваемого полицейские смогли по горячим следам.

С учетом смягчающих обстоятельств, раскаяния, возмещения ущерба и извинений, принесенных потерпевшему суд назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и обязал регулярно являться на регистрацию.