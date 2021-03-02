Бесплатные занятия спортом организуют для тюменцев по вечерам

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Бесплатные занятия спортом по 16 направлениям доступны тюменцам в вечернее время. Кроме привычных видов - скандинавской ходьбы, катания на коньках и игры в хоккей - после работы тюменцы могут посетить командные тренировки по баскетболу, волейболу и мини-футболу, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Доступны также занятия по дартсу, настольному теннису и рукопашному бою. Тюменцы могут заняться закаливанием и плаванием на открытой воде, легкой атлетикой, общей физической подготовкой, подвижными играми, суставной гимнастикой, шахматами и хореографией.

Все занятия организованы в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни!". Ознакомится с расписаниями тренировок спорторганизаторов на сайте департамента по спорту и молодежной политике, на портале "Тюмень - наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор", на сайте "Детки", в группе "Спорт Тюмени для всех" "В контакте".