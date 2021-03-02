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Тюменский "Космос" определил приоритетные направления конкурса "ЦЕХ"

Общество, 15:38 02 марта 2021

их сообщества МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив) | Фото: их сообщества МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив)

До 500 тыс. рублей могут получить участники конкурса "Цех" на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей, сообщают МТЦ "Космос".

"В этом году мы выделили несколько приоритетных направлений: цифровой театр, спектакли для одного зрителя, междисциплинарные проекты и спектакли для подростков. Их выбрали совместно со зрителями", – говорит руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Илья Титов.

Подать заявку нужно на сайте космосцентр.рф до 22 марта. Форма регистрации откроется 3 марта.

Организаторы разработали образовательную программу для конкурсантов. Их ждут лекции, мастер-классы о тонкостях создания проектов и заполнения заявки, встречи по профильным темам: пересечение любительского и профессионального театра, театр соучастия, в котором зритель играет непосредственную роль в спектакле.

Напомним, в 2020 году поддержку по итогам конкурса "Цех" получили 33 проекта, которые реализовали на площадках "Космоса" и "Конторы пароходства". Среди них - международный хореографический фестиваль SOMA, спектакль "Вавилон 2.0", фестиваль комиксов и графики Comic Arts и другие.

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# грант , инициативы , конкурс , МТЦ Космос , творчество , театр

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