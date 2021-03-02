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Под Тюменью засняли редкое лунное гало

Общество, 11:12 02 марта 2021

из группы "Старая башня" Вконтакте

Световой ореол вокруг Луны засняли над обсерваторией "Старая башня" под Тюменью в ночь с 27 на 28 февраля.

Редкое оптическое явление называется гало. Оно образуется в полупрозрачном слое облаков, когда лунный свет преломляется в кристалликах льда, пояснили в обсерватории.

Снимок размещен в группе "Старой башни" во ВКонтакте. Луна на нем выглядит пересвеченной, так как выдержка съемки составила четыре секунды. Здесь же можно увидеть короткое видео редкого явления.

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# гало , обсерватория

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