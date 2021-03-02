В ямальской Сабетте белый медведь устроил погром у вахтовиков

| фото с сайта правительства Ямало-Ненецкого автономного округа | фото с сайта правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Белый медведь угрожал водителю и пассажиру снегохода в окрестностях месторождения пос. Сабетта на Ямале. Он прогнал людей от техники, перевернул транспортное средство и направился в сторону людей. По имеющимся данным никто не пострадал, сообщает компания "Ямал-Регион".

Хищник весом почти 500 кг представлял реальную опасность. По исследованиям Института проблем экологии и эволюции РАН, медведи стали практиковать несвойственную для них наземную охоту. Жертвами становятся лемминги, гуси, овцебыки.