Жители Голышмановского округа создадут символ поселка

| Фото: Голышмановский молодежный центр во ВКонтакте | Фото: Голышмановский молодежный центр во ВКонтакте

Жителям городского округа Голышманово предлагают изготовить катышок (символ) к 110-летию района и представить его на ежегодной выставке-конкурсе художественного и декоративно-прикладного искусства "Город мастеров" с 29 марта по 7 апреля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала педагог-организатор Голышмановского молодежного центра Надежда Степанова.

"Катышок – это собирательный образ, символ Голышманово, потому что поселок раньше назывался Катышка. Голышмановским умельцам предстоит придумать, как он мог бы выглядеть и воплотить авторское видение в жизнь. Из принесенных катышков планируем создать общую инсталляцию, некий юбилейный арт-объект", - пояснила педагог.

Организаторы не ограничивают мастеров в выборе материала и размерах изделия. Главное – чтобы он отражал традиции Голышманово, а для этого жителям поселка придется полистать его историю.

Направить заявку на конкурс, который проводится более 15 лет в дни весенних каникул, можно до 28 марта по адресу stepanova-gmc@yandex.ru, принести работы – с 22 по 25 марта во второй корпус молодежного центра. Положение и форма заявки размещены на сайте Голышмановского молодежного центра. Принять участие приглашают всех желающих от шести лет, в том числе творческие и семейные коллективы, предусмотрен оргвзнос – 30 рублей для юных мастеров и 60 рублей – для взрослых.

Организаторы напомнили, что на конкурс принимаются работы в любых техниках, при условии, что раньше они не экспонировались, если изделие изготовлено на продажу, нужно обозначить его стоимость.

Все участники получат дипломы, а победители – подарочные сертификаты. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8(34546) 2-50-33.

Выставка пройдет с соблюдением всех санитарных требований.

Инна Кондрашкина