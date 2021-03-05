В Тюмени студентов-иностранцев знакомят с русскими традициями

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Серия встреч с иностранными студентами пройдет в Студенческом центре Тюменской области весной 2021 года. Первая беседа состоялась в соцсети Clubhouse с участием обучающихся из Индии, Египта и Казахстана, сообщают организаторы.

Молодые люди рассказали, почему выбрали для обучения Россию и с какими трудностями столкнулись, что было самым необычным в новой культуре, а также поделились планами после окончания вузов.

"В Тюмени учится около пяти тысяч иностранцев, мы хотим помочь им адаптироваться к жизни в России и узнать местную культуру. Проще всего это сделать в диалоге. На встречах в Студцентре мы будем знакомить иностранных студентов с русскими традициями, а тюменских студентов ‒ с культурой других стран", ‒ рассказала руководитель Студенческого центра Тюменской области Екатерина Козеева.