График работы тюменских поликлиник в праздничные дни

admtyumen.ru admtyumen.ru

В обычном режиме будут работать поликлиники Тюменской области 6 марта. 7 и 8 марта с 8 до 16 часов пациентов примут дежурные врачи. Также будут работать перевязочные, процедурные, кабинеты диагностики, врачи-специалисты, сообщает областной департамент здравоохранения.

6 марта травматологическая и стоматологическая поликлиники Областной клинической больницы № 2 работают с 8 до 13 часов.

По онкологическому профилю в этот день пациентов примут в Медицинском городе и в центрах онкологической помощи на базах областных больниц № 3 Тобольска, № 4 Ишима, № 11 Голышманово и № 12 Заводоуковска - с 8 до 14 часов.

По фтизиатрическому профилю помощь окажет областной противотуберкулезный диспансер с 9 до 13 часов.

По наркологическому профилю – областной наркодиспансер с 8 до 15 часов.

По психиатрическому профилю – областная психиатрическая больница с 8 до 13 часов.

Пациенты с ВИЧ-инфекцией могут обратиться в центр профилактики и борьбы со СПИД с 9 до 13 часов.

Помощь в областном кожно-венерологический диспансере можно получить с 8 до 15 часов.

Экстренная и неотложная медицинской помощь, в том числе по стоматологическому профилю, продолжает работать в круглосуточном режиме.