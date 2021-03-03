Тюменские хирурги установили мужчине имплантат вращательной манжеты

ОКБ №2 ОКБ №2

Пациенту ОКБ №2 установили имплантат вращательной манжеты. Данная операция в больнице проведена впервые.

По информации пресс-службы медучреждения, мужчина в течение года страдал от сильной боли в плечевом суставе. У пациента было повреждение сухожилий вращательной манжеты на фоне деформирующего артроза плечевого сустава. Его нельзя было восстановить без операции.

Раньше таким больным приходилось обращаться за помощью к хирургам Москвы и Санкт-Петербурга. Благодаря тому, что в ОКБ №2 появился биодеградируемый имплантат InSpace подобные операции можно делать и в Тюмени.

Хирурги купировали болевой синдром. На восстановление у пациента уйдет два-три дня.