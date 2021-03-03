Знатоков сказки "Конек-горбунок" наградили в Тюмени

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Победителей викторины по сказке "Конек-горбунок" в Тюменской областной научной библиотеке наградили дипломами и красочными изданиями книги, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Подарки ребятам вручили первый заместитель председателя облдумы и координатор проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов и директор библиотеки Ольга Адамович.

Викторина приурочена к выходу фильма по мотивам произведения и дню рождения великого сибирского сказочника, который отмечается 6 марта. Кино в широком прокате по России с 18 февраля, а перед премьерой тюменцы смогли вспомнить все подробности сюжета сказки и заодно поучаствовать в конкурсе.

"Вопросы были не самыми простыми, но, тем не менее, многие на них ответили правильно. Произведения Петра Ершова имеют особенное значение для жителей области, ведь он - наш земляк, родился недалеко от Ишима. С помощью викторины мы хотели вызвать дополнительный интерес к его личности и творчеству", - отметил Андрей Артюхов.

Тюменка Ольга Вяткина отвечала на вопросы викторины вместе с девятилетней дочкой Леной.

"Сказка "Конек-Горбунок" со мной с самого детства, и, конечно, я познакомила с ней и своего ребенка. Мы часто перечитываем произведение, поэтому вопросы не показались сложными. Думаю, такие викторины нужно проводить чаще – это отличный способ провести время с детьми, увлечь их чтением и открыть литературу родного края", – уверена победительница.