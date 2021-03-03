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Организаторов группы наркоторговцев осудили в Тюмени

Происшествия, 18:40 03 марта 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тюменец и житель Краснодара признаны виновными в организации преступного сообщества для сбыта наркотиков, сообщает региональная прокуратура. Мужчины приговорены к восьми и девяти годам в колонии строго режима.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2015 году уроженец Тюмени, проживая без регистрации в Севастополе, создал преступную группу для сбыта в Тюменской области наркотиков через тайники. В состав группы вошел его друг из Тюмени и неустановленные следствием лица.

В августе 2018 года он же со своим другом организовал преступное сообщество для реализации запрещенных веществ в Свердловской и Иркутской областях, а также в Крыму. В состав сообщества вошли четыре человека из Тобольска и Ялуторовского района, Первоуральска и Иркутска.

Продажа наркотиков осуществлялась через интернет-магазины. Впоследствии наркоделец переехал из Севастополя в Краснодар. В ходе оперативных мероприятий злоумышленники были разоблачены и задержаны в 2019 году. Из незаконного оборота изъято более 1,6 кг различных запрещенных веществ.

Суд назначил жителю Краснодара девять, а тюменцу - восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения они в течение полутора лет будут ограничены в свободе передвижения. Уголовное дело в отношении их сообщников рассматривает Ялуторовский районный суд.

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# наркотики , уголовное дело

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