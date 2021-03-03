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Деревянный дом горел в окрестностях Тюмени, пострадавших нет

Общество, 17:20 03 марта 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Деревянный дом вспыхнул в дер. Быкова в окрестностях Тюмени 3 марта. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, информация о пожаре поступила в 15 часов 26 минут.

"Через четыре минуты прибыли пожарно-спасательные подразделения и приступили к тушению. В 15 часов 45 минут пожар был ликвидирован", – сообщили в ведомстве.

Известно, что дом на ул. Быковская был нежилым. К тушению привлекались пять единиц техники и 21 человек личного состава.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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