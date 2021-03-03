Департамент образования Тюмени прокомментировал ЧП в гимназии №49

Фото: станция скорой медицинской помощи Тюмени Фото: станция скорой медицинской помощи Тюмени

Сотрудник охранного предприятия внезапно скончался на рабочем месте в гимназии №49 Тюмени 1 марта. В связи с публикацией в ряде СМИ и в соцсетях недостоверной информации об этом происшествии департамент образования Тюмени выступил с комментарием.

Сотрудник охранного предприятия внезапно почувствовал себя плохо в 16 часов 30 минут, сообщили в департаменте. Его вскрик в коридоре около своего кабинета услышала учитель начальных классов. Выйдя из кабинета, она увидела, что охранник лежит без сознания. Она вызвала бригаду скорой помощи, врачи прибыли в гимназию в 16 часов 45 минут. Пострадавшему в течение получаса оказывалась помощь, но спасти его не удалось.

"Для обеспечения безопасности детей, исключения фактов причинения морального вреда обучающимся, работниками гимназии до прибытия скорой помощи были приняты полные меры по ограничению видимости и допуска к месту происшествия. Возможности увидеть происходящее у обучающихся не было", - подчеркивается в официальном комментарии городского департамента образования.

В 18 часов 52 минуты в гимназию прибыли сотрудники Следственного комитета. Они опросили очевидцев и свидетелей, осмотрели место происшествия и пострадавшего. К моменту выноса тела умершего в 19 часов 45 минут дети уже покинули образовательное учреждение, поскольку уроки закончились.