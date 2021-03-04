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В Тюмени на Мысу горит двухэтажный частный дом

Происшествия, 23:15 03 марта 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Огнеборцы тушат пожар на ул. Гагарина в Тюмени. Здесь загорелся частный жилой дом №72.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева, сообщение о возгорании поступило в 21 час 25 минут.

"Дом двухэтажный. Его размеры – 6 на 12 метров. Информации о пострадавших и погибших не поступало. Пламя локализовано", – добавила она.

К тушению привлечены 10 единиц техники и 31 человек личного состава.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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