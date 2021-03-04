Ученики областной ФМШ победили на олимпиаде по 3D-технологиям

| Фото: Областная ФМШ ВКонтакте | Фото: Областная ФМШ ВКонтакте

Ученики областной физико-математической школы Савелий Ленивцев, Михаил Карнаухов, Сергей Мальцев и Анна Чуйкова в составе двух команд разделили первое место регионального отборочного этапа VI "Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям". Она прошла в Тюменской области в дистанционном формате, сообщает ФМШ.

Олимпиада состоялась одновременно на нескольких площадках образовательных учреждений Тюмени и области. Участвовали команды в направлении 3D-PRO седьмых-восьмых и девятых-одиннадцатых классов. Организовал мероприятие ресурсный центр Ассоциации 3Д образования – областная физико-математическая школа.

Победители в рамках региональных квот будут представлять Тюменскую область в финале, который пройдет в Анапе в начале апреля.