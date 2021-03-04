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Трех человек спасли при пожаре в Ишиме

Происшествия, 09:32 04 марта 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Трех человек спасли при пожаре на ул. Сакко и Ванцетти в Ишиме ночью 4 марта. Частный дом загорелся в два часа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

"В условиях сильного задымления спасли трех человек, в том числе одного ребенка", – рассказали в ведомстве.

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Огонь повредил веранду и крышу дома, общая площадь пожара составила 15 кв. метров.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , спасение

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