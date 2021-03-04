Трех человек спасли при пожаре в Ишиме
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Трех человек спасли при пожаре на ул. Сакко и Ванцетти в Ишиме ночью 4 марта. Частный дом загорелся в два часа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.
"В условиях сильного задымления спасли трех человек, в том числе одного ребенка", – рассказали в ведомстве.
Огонь повредил веранду и крышу дома, общая площадь пожара составила 15 кв. метров.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.