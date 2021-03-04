Три детских сада строят в новых микрорайонах Тюмени

| Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

Строительство трех детских садов идет в микрорайонах Ново-Патрушево, Юбилейный и Видный в Тюмени, сообщает Главное управление строительства региона.

В будущем дошкольном учреждении в ЖК "Видный" выполняют кирпичную кладку стен третьего этажа, монтируют оконные проемы первого и второго этажей, а также внутренние инженерные системы.

В здании садика в ЖК "Юбилейный" кладут кровлю. А в Ново-Патрушево начали возводить стены первого этажа и монтировать плиты перекрытия.

Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

А в 2021 году в регионе достроят пять дошкольных учреждений в рамках национального проекта "Демография". Четыре в Тюмени, один в Голышмановском городском округе.

С 2019 года в области построили 10 детских садов в новых микрорайонах, в зонах существующей застройки, в сельских поселениях.

По словам начальника регионального ГУСа Павла Перевалова, в 2020 году в области ввели 20 сооружений социального значения, в 2021 году их будет 30. Это не только школы и детские сады, но и объекты спорта, культуры и здравоохранения.

"Все программы, которые реализуются в регионе, например, по замене ветхих зданий школ на современные, - долгосрочные и нацелены на развитие области, на позитивные изменения в жизни ее жителей", - добавил Павел Перевалов.