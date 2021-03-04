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В Тобольском районе принимают предложения от инвесторов по строительству многоквартирников

Экономика, 16:21 04 марта 2021

администрации Исетского района | Фото: администрации Исетского района

Инвестиционный проект по строительству многоквартирных домов в Тобольском районе готова реализовать тюменская компания "Крылья". Свои предложения застройщики представили главе района Леониду Митрюшкину.

По информации пресс-службу администрации муниципалитета, специалисты района определяют земельные участки, на которых возможно строительство многоквартирных домов. Они появятся в селах Байкалово, Кутарбитке, Ворогушино, Соколовке, Башковой и Малой Зоркальцевой.

Готовые предложения администрация выставит на аукцион, в ходе которого и будет определен застройщик.

В Тобольском районе реализуется государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий", жители сел пользуются льготными ипотечными кредитами.

"Это очень важная мера поддержки для населения, хороший инструмент для привлечения кадров в село, в том числе и в агропромышленный комплекс", - уверены в муниципалитете.

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# строительство жилья , Тобольский район

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