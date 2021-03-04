В России подорожали машины 25 марок

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В феврале в России подорожали машины 25 марок. Средний рост цен, по данным аналитиков Авто.ру, составил 2,1%.

Автомобили премиальных брендов подорожали в среднем на 3,1%, сильнее других выросли в цене Audi и Genesis — на 6,4 и 6,3 процента соответственно.

Среди модификаций резко прибавил в цене 150-сильный Citroen C4 в комплектации SHINE Ultimate с автоматической коробкой передач: плюс 16,2% или 230 тыс. рублей. Однако средняя стоимость модели выросла всего на 0,2%.

Среди автомобилей не премиальных брендов выросли в цене недавно появившиеся на рынке электрокар JAC iEV7S (плюс 8,7%, 200 тыс. рублей) и JAC J7 (плюс 5%, 50 тыс. рублей).

Также подорожали Chevrolet Spark (плюс 5,4%, 50 тыс. рублей), Hyundai H-1 (плюс 7,2%, 180 тыс. рублей) и Sonata (плюс 4,8%, 98 тыс. рублей), Kia K900 (плюс 4,5%, 200 тыс. рублей).

За прошедший месяц заметно подорожали 18 моделей Audi. Наиболее значительно выросла цена за Audi S8: 571-сильный седан стал дороже на 800 тыс. рублей.