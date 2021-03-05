Короткое замыкание электропроводки привело к пожару в автобусе в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Короткое замыкание электропроводки привело к пожару в автобусе 17-го маршрута в Тюмени днем 4 марта.

"В районе проезда Воронинские горки, 139 загорелся автобус "МАЗ". Огонь сильно повредил моторный отсек. Пострадавших нет", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Сотрудники 40-й пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали происшествие.

Инна Пахомова