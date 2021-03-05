Короткое замыкание электропроводки привело к пожару в автобусе в Тюмени
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Короткое замыкание электропроводки привело к пожару в автобусе 17-го маршрута в Тюмени днем 4 марта.
"В районе проезда Воронинские горки, 139 загорелся автобус "МАЗ". Огонь сильно повредил моторный отсек. Пострадавших нет", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
Сотрудники 40-й пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали происшествие.
Инна Пахомова