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Короткое замыкание электропроводки привело к пожару в автобусе в Тюмени

Происшествия, 10:00 05 марта 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Короткое замыкание электропроводки привело к пожару в автобусе 17-го маршрута в Тюмени днем 4 марта.

"В районе проезда Воронинские горки, 139 загорелся автобус "МАЗ". Огонь сильно повредил моторный отсек. Пострадавших нет", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Сотрудники 40-й пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали происшествие.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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