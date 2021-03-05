Во всероссийский этап "Больших вызовов" вышли тюменские школьники

Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

124 ученика Тюмени и Тюменской области вышли в финал регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы". Теперь участников ждут новые испытания, знакомства и впечатления.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, подать заявку на участие в конкурсе мог каждый желающий на сайте большиевызовы72.рф. Нужно было выбрать одно из 12 направлений, напрямую связанных со стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, написать проект и представить на суд жюри актуальную разработку.

На конкурс поступило 169 заявок из 13 муниципальных образований региона. Самыми популярными стали направления "Умный город и безопасность", "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение", а также "Агропромышленные технологии". Самыми активными оказались ученики тюменских школ №№ 63, 89, 92, 94, гимназии №16, ишимских школ №№ 2 и 8, тобольских школ №№ 9,18 и нескольких образовательных учреждений Упоровского района.

"Интерес к конкурсу стабильно высокий. В этом году в нем принимают участие не только старшеклассники, но и ребята из 6-7 классов. Все наши школьники – талантливые, творческие ребята, они представляют очень интересные проекты, и я верю, что у тех, чьи работы пройдут в следующий этап, обязательно все получится", - напутствовала участников руководитель центра по работе с одаренными детьми "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева.

Победители и призеры "Больших вызовов" разрабатывают беспилотники для поиска людей в лесу, запускают собственные спутники в космос, создают новые сорта растений и многое другое.

Теперь юным техникам и изобретателям Тюменской области предстоит принять участие во всероссийском этапе конкурса "Большие вызовы", победители и призеры которого отправятся летом в образовательный центр "Сириус" в Сочи.