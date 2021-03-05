Водитель Lada Granta погиб на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40-летний водитель автомобиля Lada Granta скончался на месте аварии на 454-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 4 марта.

В первой половине дня здесь столкнулись Hyundai Solaris и "УАЗ".

"После этого "УАЗ" столкнулся с большегрузом Mercedes. От удара большегруз отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Lada Granta", – сообщили в областном управлении ГИБДД.

35-летний водитель "УАЗ" и 61-летний мужчина, находившийся за рулем большегруза, получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова