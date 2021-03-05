Тюменского охотинспектора подозревают в браконьерстве
| Фото: УМВД РФ (архив)
Охотинспектор в Тобольском районе незаконно добыл лося. Преступную деятельность пресекли его коллеги, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.
Факт незаконной добычи самца лося выявили 26 февраля на территории угодий Тобольского района вблизи д. Нерда. Причиненный браконьером ущерб составил 240 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется дознание.
"Сумма причиненного вреда будет взыскана с виновного", - отметил начальник управления надзора регионального Госохотдепартамента Сергей Бусыгин.