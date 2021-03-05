  • 5 марта 20215.03.2021пятница
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменского охотинспектора подозревают в браконьерстве

Происшествия, 15:19 05 марта 2021

УМВД РФ (архив) | Фото: УМВД РФ (архив)

Охотинспектор в Тобольском районе незаконно добыл лося. Преступную деятельность пресекли его коллеги, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

Факт незаконной добычи самца лося выявили 26 февраля на территории угодий Тобольского района вблизи д. Нерда. Причиненный браконьером ущерб составил 240 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется дознание.

"Сумма причиненного вреда будет взыскана с виновного", - отметил начальник управления надзора регионального Госохотдепартамента Сергей Бусыгин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# браконьерство , незаконная охота

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:31 05.03.2021Новосибирца с наркотиками задержали под Тюменью
15:19 05.03.2021Тюменского охотинспектора подозревают в браконьерстве
14:47 05.03.2021Прокуратура выясняет, как тюменка оказалась в долгах после потери паспорта
12:11 05.03.2021Двое водителей пострадали в аварии на трассе Тюмень - Омск