Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира
| Фото: Федерация лыжных гонок России
Женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в Германии, сообщает Федерация лыжных гонок России.
В составе российской команды на третьем этапе бежала тюменка Татьяна Алешина. Компанию ей составили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак и Наталья Непряева.
Российские лыжницы 26 секунд уступили команде Норвегии, занявшей первое место. Третье место у коллектива Финляндии.