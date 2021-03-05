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Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Спорт, 12:00 05 марта 2021

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в Германии, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В составе российской команды на третьем этапе бежала тюменка Татьяна Алешина. Компанию ей составили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Российские лыжницы 26 секунд уступили команде Норвегии, занявшей первое место. Третье место у коллектива Финляндии.

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# лыжные гонки

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