Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в Германии, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В составе российской команды на третьем этапе бежала тюменка Татьяна Алешина. Компанию ей составили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Российские лыжницы 26 секунд уступили команде Норвегии, занявшей первое место. Третье место у коллектива Финляндии.