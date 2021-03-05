Бенгальские тигры поселятся под Тобольском

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре бенгальских тигра - Тор, Донна, Барби и Лейла – поселились в Тобольском районе. Они станут главными обитателями "Тигроленда", который планируют открыть в мае на территории зоны отдыха "Винокурово".

Здесь планируется не просто построить вольеры, но и организовать пространство, близкое к естественной среде обитания хищных животных. В планах – организовывать экскурсии и интерактивные программы для жителей и гостей Тобольска и Тобольского района.

Инициатором необычного проекта стал дрессировщик и владелец тигров Юрий Ковалев. В интервью корреспонденту "Тюменской линии" он рассказал о том, что идея "Тигроленда" появилась в 2015 году.

"Более шести лет мы вынашивали идею сделать здесь что-то интересное для того, чтобы люди приходили, радовались. Хотим проводить небольшие интерактивы, приглашать жителей и гостей Тобольска. Люди будут знать, в каких условиях содержатся животные, сколько питания получают, какой у них рацион. Эти моменты очень интересны не только детям, но и взрослым", - рассказал он.

Юрий Ковалев обратил внимание на то, что тиграм комфортно будет жить на тобольской земле не только летом, но и зимой. В таких же климатических условиях они обитают и в дикой природе. Площадь вольеров, которые планируется соорудить в ближайшие месяцы, составит около 300 квадратных метров. С одной стороны будет саванна с песком и корягами, а с другой – джунгли. Также здесь обустроят водоемы.

Открытие "Тигроленда" Юрий Ковалев назвал своего рода вкладом в сохранение и преумножение популяции бенгальских тигров. В России их насчитывается всего 465 особей. Возможно, уже к лету, их станет больше и тобольская земля увидит маленьких бенгальских тигрят.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин отметил, что проект, с идеей которого обратились инвесторы, поддержали не только местные власти, но и предприниматели.

"Помогли организовать хороший рацион кормления животным, на сегодня они находятся в комфортных условиях. Кроме того, местный предприниматель предоставил свой земельный участок – это зона отдыха "Винокурово". Будет оказана помощь и в строительстве вольеров", - рассказал он.

Леонид Митрюшкин выразил надежду, что "Тигроленд" станет еще одной точкой притяжения горожан и гостей Тобольска и Тобольского района. Он добавил, что территория Тобольского района открыта для самых смелых, необычных инвестиционных предложений.

Любовь Голышева