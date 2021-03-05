Тюменец рассчитался с долгом в 100 тыс. рублей, чтобы улететь в Турцию

| Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Долг в 100 тыс. рублей по транспортному налогу на внедорожник премиум класса погасил тюменец, чтобы не остаться без загранпоездки, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Ранее судебный пристав предупреждал автовладельца об ограничении его на выезд за пределы РФ, но он игнорировал предупреждения. И только перед поездкой в Турцию решил исполнить свои обязательства.

Должник оплатил всю сумму и предъявил приставу квитанцию. Все ограничения с него были сняты в этот же день.