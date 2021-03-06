Уникальные украшения и декор для дома представили тюменские мастера на ярмарке "Здесь маркет"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Авторские украшения, предметы декора ручной работы, эко-сладости и крафтовый хлеб могут приобрести тюменцы на ярмарке "Здесь маркет", которая открылась в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 6 марта.

Первый весенний "Здесь маркет" собрал в зале мультицентра мастеров из самых разных сфер.

Так, декоратор мастерской Istoria Анна Кустова представила на ярмарке "состаренные" панно. Мало кто из посетителей остается равнодушным, всем сразу хочется подержать предмет декора в руках, ощутить его неровности.

"Все, что выходит из под моей руки – будь то настенные панно с фрагментами шедевров мировой живописи или фоторамки – все это не выглядит новым. Это выглядит так, словно с ними случались дожди и ветра, которые годами нещадно испытывали их на прочность. Эта эстетика мне очень близка", – поделилась она.

Украшения из бетона, натурального жемчуга из Японии и металла, декор для дома из дерева, свечи из воска представил тюменский бренд Darikon. Как рассказала Дарина Мартынова, производство существует уже девять лет. О зародившейся в Тюмени марке узнали и за рубежом.

"На постоянной основе мы сотрудничаем с Израилем, Швецией, Чехией. Наши изделия заказывают и в США. О нашем производстве узнают в Instagram, благодаря "сарафанному радио". Так, наша постоянная клиента из Швеции однажды пришла на работу, надев наши сережки. Ее коллеги обратили на них внимание и начали спрашивать, где можно купить такие", – поделилась Дарина.

По ее признанию, впервые украшения из бетона решила сделать со своим партнером по бизнесу, по совместительству мужем Дмитрием ради забавы. Но аудитория восприняла все серьезно, им понравилось, они захотели видеть больше таких сережек и подвесок.

Основатель тюменской марки "Мякоть" Ксения Симонова привезла на "Здесь маркет" пастилу и фруктовые чипсы. Продукцию готовят на основе печеных яблок и ягод, без добавления сахара и консервантов. "Наши самые топовые позиции – сушеные бананы и банановая пастила. Всю пастилу можно разделить на кислую и сладкую, покупатель может сделать выбор в зависимости от своих вкусовых предпочтений", – добавила она.

Специально к предстоящему Международному женскому дню участница ярмарки подготовила наборы, в которые входят чипсы, сушеные бананы и киви, пастила разного вкуса.

На "Здесь маркете" можно увидеть журнальные столики с сухоцветами и подсвечники. "Мы занимаемся деревом и заливаем его эпоксидной смолой. Растения для декорирования изделий заготавливают и высушивают сами", – рассказала основатель бренда Forest Home Ольга Ускова.

Ярмарка проработает до 20 часов. Вход свободный.

Инна Пахомова