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Два ребенка попали под колеса на улице Троицкая в Тюмени

Происшествия, 17:50 06 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две девочки восьми и шести лет попали под колеса автомобиля Mitsubishi на ул. Троицкая в Тюмени вечером 5 марта. Дети перебегали улицу вне пешеходного перехода, рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

"Авария произошла неподалеку от дома №25 в 17 часов 30 минут. По предварительным данным, они переходили дорогу вне пешеходного перехода. Получили легкие травмы. Обстоятельства выясняются", – уточнила она.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

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