Российские вузы смогут проводить дистанционные экзамены с помощью биометрии

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) смогут проводить вузы в 2021-2022 году. Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает правительство России.

Решение будет принимать руководство вузов. Потребуется также согласие самого студента.

Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов.

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз.

"Сам процесс идентификации достаточно прост. Изначально студенты должны будут зарегистрироваться в ЕБС. Непосредственно перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга – произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена", - говорится в сообщении правительства.