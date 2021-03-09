В Тюмени 10 домов остались без тепла из-за аварии

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

В семи многоквартирных и в трех частных домах в Тюмени ограничили поставку тепла на время проведения работ на сетях. Работы планируют завершить в течение суток.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в компании УСТЭК, 8 марта при производстве работ на сетях водоснабжения по ул. Парковая сотрудники организации, обслуживающей данные сети, повредили теплотрассу.

Информация поступила в диспетчерскую службу компании в 23 часа 55 минут. В настоящее время на месте проводят ремонтно-восстановительные работы, участок теплотрассы отключен.

Напомним также, что около 20 многоквартирных и несколько частных домов остаются без воды на время работ по устранению аварии на водопроводе по ул. Парковой. Утечки произошли 8 марта в районе домов Парковая, 4 и Парковая, 23. На месте работают аварийные бригады. Устранить порывы водопровода планируют к 23 часам 9 марта.

Николай Ступников