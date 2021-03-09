Собак-роботов, запоны и трехмерные поделки представили дети на конкурсе в Ишиме

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Более 300 детей стали участниками XI городского смотра-конкурса "Сказка в ладошках" в Ишиме в день рождения Петра Ершова 6 марта. Они представили 3D-поделки по произведениям тюменских писателей, запоны - женские фартуки и казачьи костюмы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая музеем П. П. Ершова в Ишиме Надежда Проскурякова.

"Мы думали, что это сложное задание, но просто диву даешься, какие талантливые люди живут на ишимской земле. Поделки, костюмы – просто невероятные!" - подчеркнула она.

Авторы представили даже движущиеся поделки, добавила музейщик, к примеру, ребята из центра дополнительного образования создали собак-роботов по книге Константина Лагунова "Ромка, Фомка и Артос".

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Высоко оценило жюри и работу Валерии Чумаченко из деревни Кугаево Казанского района. Она представила костюм из холста с украшениями из соломы, который девочка сделала вместе с бабушкой.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Понравился зрителям почти настоящий кораблик в миниатюре по мотивам произведений Владислава Крапивина. Его создали Элина Белова со своим дедушкой. Лучшие работы пополнят фонды Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Организаторы отметили, что каждый участник получил подарок от спонсоров.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

"Для безопасности потоки детей пришлось развести, чтобы соблюсти все меры безопасности. Тем не менее, праздник получился ярким и масштабным", - отметила Надежда Проскурякова.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Инна Кондрашкина