Собак-роботов, запоны и трехмерные поделки представили дети на конкурсе в Ишиме
Более 300 детей стали участниками XI городского смотра-конкурса "Сказка в ладошках" в Ишиме в день рождения Петра Ершова 6 марта. Они представили 3D-поделки по произведениям тюменских писателей, запоны - женские фартуки и казачьи костюмы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая музеем П. П. Ершова в Ишиме Надежда Проскурякова.
"Мы думали, что это сложное задание, но просто диву даешься, какие талантливые люди живут на ишимской земле. Поделки, костюмы – просто невероятные!" - подчеркнула она.
Авторы представили даже движущиеся поделки, добавила музейщик, к примеру, ребята из центра дополнительного образования создали собак-роботов по книге Константина Лагунова "Ромка, Фомка и Артос".
Высоко оценило жюри и работу Валерии Чумаченко из деревни Кугаево Казанского района. Она представила костюм из холста с украшениями из соломы, который девочка сделала вместе с бабушкой.
Понравился зрителям почти настоящий кораблик в миниатюре по мотивам произведений Владислава Крапивина. Его создали Элина Белова со своим дедушкой. Лучшие работы пополнят фонды Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова.
Организаторы отметили, что каждый участник получил подарок от спонсоров.
"Для безопасности потоки детей пришлось развести, чтобы соблюсти все меры безопасности. Тем не менее, праздник получился ярким и масштабным", - отметила Надежда Проскурякова.
Инна Кондрашкина