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Собак-роботов, запоны и трехмерные поделки представили дети на конкурсе в Ишиме

Общество, 17:18 09 марта 2021

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Более 300 детей стали участниками XI городского смотра-конкурса "Сказка в ладошках" в Ишиме в день рождения Петра Ершова 6 марта. Они представили 3D-поделки по произведениям тюменских писателей, запоны - женские фартуки и казачьи костюмы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая музеем П. П. Ершова в Ишиме Надежда Проскурякова.

"Мы думали, что это сложное задание, но просто диву даешься, какие талантливые люди живут на ишимской земле. Поделки, костюмы – просто невероятные!" - подчеркнула она.

Авторы представили даже движущиеся поделки, добавила музейщик, к примеру, ребята из центра дополнительного образования создали собак-роботов по книге Константина Лагунова "Ромка, Фомка и Артос".

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Высоко оценило жюри и работу Валерии Чумаченко из деревни Кугаево Казанского района. Она представила костюм из холста с украшениями из соломы, который девочка сделала вместе с бабушкой.

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Понравился зрителям почти настоящий кораблик в миниатюре по мотивам произведений Владислава Крапивина. Его создали Элина Белова со своим дедушкой. Лучшие работы пополнят фонды Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова.

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Организаторы отметили, что каждый участник получил подарок от спонсоров.

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

"Для безопасности потоки детей пришлось развести, чтобы соблюсти все меры безопасности. Тем не менее, праздник получился ярким и масштабным", - отметила Надежда Проскурякова.

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Инна Кондрашкина

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# детское художественное творчество , Ишим , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , конкурс

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