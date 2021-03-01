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В Тюмени участковые спасли жизнь пенсионеру

Происшествия, 11:13 10 марта 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Пожилой тюменец в тяжелом состоянии заперся в квартире на ул. Елизарова и не пускал к себе врачей, сообщает УМВД России по Тюмени.

Медицинские работники обратились в отделение полиции № 4. Участковые уполномоченные Николай Матвеев и Вадим Зиновьев совместно с сотрудниками экстренной службы взломали дверь, проникли в помещение.

Хозяин квартиры держал в руках нож и хотел нанести себе повреждения. Стражи правопорядка убедили мужчину не совершать необдуманных поступков и положить нож на стол. Затем медики смогли оказать 75-летнему тюменцу экстренную помощь и отвезли его в медицинское учреждение.

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# пенсионеры , участковый

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