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Житель Тюменского района похитил 16 тыс. рублей с банковской карты соседа

Происшествия, 12:10 10 марта 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже более 16 тыс. рублей с банковской карты задержали полицейские. Житель с. Кулига воспользовался картой соседа, пока хозяин дома спал, сообщает УМВД Тюменского района.

В дежурную часть с заявлением обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный украл с его карты деньги. При этом банковская карта не была утеряна.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 24-летнего ранее судимого за кражи жителя села. По словам подозреваемого, он зашел к соседу в гости, но хозяин спал. Тогда злоумышленник взял со стола банковскую карту, ввел ее данные в мобильное приложение и перевел деньги на свой счет. Похищенные средства он потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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# кража , уголовное дело

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