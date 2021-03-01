Житель Тюменского района похитил 16 тыс. рублей с банковской карты соседа

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже более 16 тыс. рублей с банковской карты задержали полицейские. Житель с. Кулига воспользовался картой соседа, пока хозяин дома спал, сообщает УМВД Тюменского района.

В дежурную часть с заявлением обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный украл с его карты деньги. При этом банковская карта не была утеряна.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 24-летнего ранее судимого за кражи жителя села. По словам подозреваемого, он зашел к соседу в гости, но хозяин спал. Тогда злоумышленник взял со стола банковскую карту, ввел ее данные в мобильное приложение и перевел деньги на свой счет. Похищенные средства он потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.