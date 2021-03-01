В Тюменской области 82 многодетные семьи получили земельные участки с начала года

Фото: Минсельхоз РФ Фото: Минсельхоз РФ

82 земельных участка и 15 соцвыплат получили многодетные семьи Тюменской области в 2021 году. Всего за последние десять лет землю под строительство жилья предоставили 9 тыс. 127 семей региона.

Для включения в очередь на поддержку в семье должно быть трое и более детей до 18 лет (на момент подачи заявления), родители должны проживать в Тюменской области не менее 5 лет и состоять на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Так многодетные родители могут выбрать подходящую льготу — участок или целевая выплата на улучшение жилищных условий.

Как сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области, начиная с 2011 года, 9 тыс. 127 семьям предоставлены земельные участки, 184 семьям — целевая выплата.