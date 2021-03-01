  • 10 марта 202110.03.2021среда
  • USD74,2640
    EUR88,1736
  • В Тюмени -11..-13 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 82 многодетные семьи получили земельные участки с начала года

Общество, 12:21 10 марта 2021

Фото: Минсельхоз РФ

82 земельных участка и 15 соцвыплат получили многодетные семьи Тюменской области в 2021 году. Всего за последние десять лет землю под строительство жилья предоставили 9 тыс. 127 семей региона.

Для включения в очередь на поддержку в семье должно быть трое и более детей до 18 лет (на момент подачи заявления), родители должны проживать в Тюменской области не менее 5 лет и состоять на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Так многодетные родители могут выбрать подходящую льготу — участок или целевая выплата на улучшение жилищных условий.

Как сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области, начиная с 2011 года, 9 тыс. 127 семьям предоставлены земельные участки, 184 семьям — целевая выплата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# земля многодетным , многодетные семьи , социальные выплаты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 10.03.2021Волонтеры помогают тюменцам в пунктах вакцинации от COVID-19
12:33 10.03.2021В Тюмени новый рейтинг оценит цифровые решения в управлении жилых домов
12:21 10.03.2021В Тюменской области 82 многодетные семьи получили земельные участки с начала года
11:34 10.03.2021В Тюмени с начала года при пожарах в домах погибли шесть человек