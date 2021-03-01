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В центре "Семья" в Тюмени Международный женский день отметили мастер-классами

Общество, 15:14 10 марта 2021

Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» | Фото: Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»

Мастер-классы для мам и детей провели в региональном центре "Семья" в Тюмени в честь Международного женского дня. Мероприятие "Каждой маме нужен отдых" помогло участницам отвлечься от повседневной суеты, домашних дел и хлопот.

На танцевальной площадке мамы разучили ритмичные движения и зарядились бодростью, а в студии "Мама, отдохни" психолог с помощью экспресс–игр помог эмоционально и психологически разгрузиться.

Дети на мастер–классе "Подарок маме" создавали поделки из слоеного теста, играли с педагогами в игры на сплочение и ловкость, рисовали аквагрим. Вместе с мамами ребята учились готовить блинчики с припеком, фотографировались в праздничной фотозоне. Итоги мероприятия и впечатления обсудили на чаепитии, сообщают в центре "Семья".

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# мастер-классы , Международный женский день , региональный центр Семья , семейный отдых

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