В Тюмени запускают проект для детей "PRO талант"

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Проект поддержки талантливых детей и молодежи "PRO талант" стартует в Тюмени в 2021 году, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

Участвовать в нем смогут дети, которые занесены в базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области. Суть проекта в том, что, достигнув определенных успехов в том или ином направлении, ребята смогут улучшать свои навыки под руководством преподавателей "Пионера".

Заниматься с детьми будут педагоги высшей квалификационной категории. Заявки на участие в проекте в 2021-2022 учебном году принимаются по направлениям: вокал, театр, хореография, туризм, краеведение, IT-технологии, биотехнологии, HI-TECH цех и другим. Занятия для участников проекта будут бесплатными.

Заявки на участие в проекте принимаются до 20 марта на электронный адрес ustinovaiv@pioner72.ru.