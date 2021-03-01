Волонтеры помогают тюменцам в пунктах вакцинации от COVID-19

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ ВКонтакте | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ ВКонтакте

Двадцать студентов Тюменского госуниверситета присоединились к числу волонтеров вакцинации. Они работают в городской поликлинике №1 и помогают с регистром выездной вакцинации, рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" менеджер центра добровольцев ТюмГУ Юлиана Галкина.

"Волонтеры вакцинации - часть федерального проекта. К акции подключились различные организации города, в том числе вузы и ссузы. Каждая из них работает с определенным медицинским учреждением", - пояснила она.

Добровольцы обзванивают граждан и приглашают на вакцинацию, а также вносят данные в регистр выездной регистрации в электронной форме. Напрямую с пациентами волонтеры не работают. Каждому из них предоставляются средства индивидуальной защиты.

Юлиана Галкина добавила, что набор волонтеров продолжается. Присоединиться к акции могут все желающие студенты вуза. Работают добровольцы ТюмГУ с понедельника по субботу 8 до 14 часов в две смены.

"В связи с началом учебного года многие могут выходить только раз в неделю. В отдельные дни бывает, что работать некому, поэтому новым лицам мы всегда рады. Ограничений по количеству желающих нет", - подчеркнула она.

Любовь Голышева