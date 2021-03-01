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Первый в Тюмени сенсорный логопедический стол установили в поликлинике №12

Общество, 17:01 10 марта 2021

пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Уникальное оборудование установили в отделении медицинской реабилитации тюменской поликлиники № 12: первый в городе логопедический сенсорный стол, программное обеспечение для психологической диагностики и наборы, развивающие мелкую моторику, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

В специализированном отделении поликлиники ежемесячно проходят реабилитацию 90 тюменцев, из них 20 детей. Новое оснащение сделает помощь более качественной, уверены врачи. К примеру, логопедический стол со встроенным сенсорным экраном и специальными программами помогает ребятам в процессе игры тренировать речевой аппарат и правильное произношение.

"Дети с большим интересом участвуют в подобных интерактивных занятиях – охотно выполняют задания, дольше удерживают внимание. Это помогает добиться лучших результатов", – отметила психолог Гаяне Курдоглян.

По словам специалистов, новое программное обеспечение значительно сократило время оценки нарушения отдельных психологических функций детей и взрослых. Помогают в работе и современные наборы для развития мелкой моторики.

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# новое оборудование , поликлиника , Тюмень

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