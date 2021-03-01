Присвоение Тюмени звания Город трудовой доблести поддержали более 50 организаций и предприятий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень имеет все основания претендовать на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести". С такими выводами Российской академии наук депутатов Тюменской областной думы познакомил глава Тюмени Руслан Кухарук.

"С инициативой присвоения почетного звания нашему городу выступила Общественная палата Тюменской области, - сообщил он на заседании комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправления, на котором был рассмотрен вопрос об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Тюмени этого почетного звания. – Эту инициативу поддержали более 50 общественных организаций и предприятий".

Для присвоения звания "Город трудовой доблести" должны быть соответствующие основания: награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР; награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги; документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах.

В Тюмени создали рабочую группу, сотрудники которой провели поиск архивных документов и публикаций военного времени, собрали уникальную информацию об эвакуированных в Тюмень заводах. "По результатам данной работы подготовлена историко-архивная справка, содержащая сведения о трудовой доблести жителей города в годы Великой Отечественной войны, - подчеркнул глава Тюмени. - Собранные архивные материалы направили в Российскую академию наук и от экспертов получили заключение, подтверждающее наличие оснований для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести" Тюмени, предусмотренных Федеральным законом № 41-ФЗ".

Жители города внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 1941-1945 годы Тюмень обеспечивала бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города.

Тюменские предприятия отправляли на фронт не только боевую технику и вооружение, но и одежду, и обувь. Заказы управления военного снабжения Красной Армии выполняли овчинно-шубный завод имени Кирова, текстильная фабрика имени Челюскинцев, сапоговаляльная фабрика, швейная фабрика, артели.

Тюменский завод пластмасс № 636 Наркомата химической промышленности выпускал стратегическую продукцию – бакелитовую смолу для авиационной промышленности. На предприятии было налажено массовое производство горючей смеси в бутылках – "коктейли Молотова".

В 1941 – 1945 годах Тюменский судостроительный завод был единственным в СССР предприятием, производившим торпедные катера. На начало войны на вооружении ВМФ СССР состояло 269 торпедных катеров. Тюменский судостроительный завод передал флоту 165 катеров, полностью удовлетворив потребности в малых боевых судах.

Мотоциклы, построенные в Тюмени, успешно использовали в подразделениях связи, в штабах полков и дивизий. Работу Тюменского мотоциклетного завода высоко оценило военное командование. Эвакуированные заводы, а именно завод № 241 сосредоточил усилия на выпуске десантных планеров типа "А-7". Планерами, построенными в Тюмени, были оснащены два авиадесантных полка. Завод работал в тесном контакте с Тюменским фанерным комбинатом № 15. Малые десантные планеры А-7 производили только на тюменской земле. За годы войны их изготовили более 600 единиц. На тюменских планерах снабжали партизан, доставляли горючее для танков, высаживали десантников в районе Ржева и Вязьмы, под Ленинградом, участвовали в форсировании Днепра.

Члены комитета единогласно поддержали инициативу Общественной палаты. Окончательное решение примут на заседании Тюменской областной думы.

Собранный и обобщенный материал о трудовом вкладе тюменцев в Великую Победу, по словам председателя думы Сергея Корепанова, не должен пылиться в папках и архивах.

"Он может стать основой для патриотического воспитания нашей молодежи, - заявил он. – Каждому из нас нужно подумать о формах работы с молодежью".

Борис Олейник