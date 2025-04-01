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200 участников выйдут на старт первенства по спортивному туризму в Тюмени

Спорт, 19:53 24 апреля 2025

Федерация спортивного туризма Тюменской области | Фото: Федерация спортивного туризма Тюменской области

Первенство региона по спортивному туризму пройдет в Тюмени на территории центра "Аванпост" с 25 по 27 апреля. На старт выйдут порядка 200 туристов от 10 лет до 21 года. Спортсмены продемонстрируют свое мастерство на пешеходных дистанциях, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участникам предстоит выполнить ряд технических этапов, таких как переправы, маятники, траверс, спуски по склону и многое другое. Спортсменов поделят на классы – 2, 3 и 4 в зависимости от сложности выполнения этапов. За выполнением элементов будут следить судьи. В случае допущения ошибок туристов будут останавливать, что будет чревато потерей времени.

В первый день соревнований участники будут соревноваться в личном зачете, во второй – в связках по два человека, в третий – в группах по четыре человека. Победителей и призеров определят по скорости прохождения трассы.

Начало соревнований в первые два дня в 10 часов, в третий – в 9 часов.

Возрастное ограничение: 6+

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# спортивный туризм

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