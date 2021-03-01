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В тюменском музее пройдет лекция-концерт "Хождение за три моря"

Общество, 10:36 11 марта 2021

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова | Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова

Лекция-концерт "Хождение за три моря" начнется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 13 марта в 15 часов, сообщают организаторы.

На встрече поднимут тему взаимодействия разных национальных культур, вопросы их влияния на творчество композиторов.

"Хождение за три моря" Афанасия Никитина – памятник русской литературы XV века. Путешествие в чужую страну изначально имеет целью формирование коммуникаций, объединение народов и культур, взаимопонимание менталитетов", – рассказали организаторы.

В исполнении фортепианного дуэта Ольги Аскаровой и Светланы Грауберг прозвучит музыка Петра Чайковского, Иоганнса Брамса, Михаила Глинки. Также выступит лектор Наталья Соколова.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.

С иметь защитную маску.

Возрастное ограничение: 12+.

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# концерт , музей

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