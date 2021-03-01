Жильцов многоэтажки на улице Ставропольской в Тюмени эвакуируют в гостиницы

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Тюменцев, проживающих в многоквартирнике на ул. Ставропольской, 1а, эвакуируют в гостиницы. Для временного размещения предложили три гостиницы - "Малахово", "Березка", "Заречье".

В доме обнаружены серьезные дефекты, угрожающие безопасности. Решение принято во время заседания городской комиссии по ЧС.

Представители городской администрации провели экстренную встречу с жильцами, на которой сообщили, что по итогам мониторинга здания обнаружены дефекты, их оценивают как критические.

"10 марта с 19 часов около дома начали дежурить сотрудники полиции и МЧС. Жителям необходимо взять документы, вещи первой необходимости и выехать из дома. На ближайшее время разместиться можно в гостинице или у родных и близких. У дома дежурят автобусы, которые доставят в гостиницу", – рассказал заместитель главы Тюмени Петр Вагин.

Для предотвращения несчастных случаев дом будет огражден по периметру. Охрану общественного порядка в зоне вероятной чрезвычайной ситуации обеспечит полиция, МЧС, затем охрана.

Как напоминает пресс-служба городской администрации, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города в 2017 году в границах многоквартирного дома № 1а по ул. Ставропольская установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации, с этого момента на постоянной основе, проводился мониторинг специализированной организацией.

2 марта в ходе мониторинга представители специализированной организации ООО "Геофонд+" зафиксировали факт выпадения кирпичной кладки на фасаде МКД. Специалисты провели тщательный анализ. Одним из выводов его стало – невозможность дальнейшей эксплуатации.

Дом тщательно обследуют, после чего подготовят документы на межведомственную комиссию по признанию дома аварийным и подлежащем сносу.