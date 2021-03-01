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Тюменца задержали за угон автомобиля и грабеж

Происшествия, 11:17 11 марта 2021

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Тюменца, подозреваемого в угоне автомобиля и грабеже, задержала полиция. Ущерб, причиненный владельцу машины, составил 50 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Как выяснилось, внимание ранее неоднократно судимого 31-летнего мужчины привлек стоявший недалеко от его дома автомобиль. Он проник в салон и, замкнув провода в замке зажигания, угнал машину и продал ее.

Полицейские установили причастность подозреваемого и к другому преступлению. Незадолго до угона тюменец ограбил на улице случайного прохожего, выхватив у потерпевшего из рук сумку. С похищенной банковской карты он купил в магазинах продукты на 4 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Грабеж". Устанавливается причастность мужчины к совершению других преступлений.

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# грабеж , кража , уголовное дело , угон

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