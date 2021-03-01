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В Тюменской области мужчина оказался под завалами дома

Происшествия, 16:37 11 марта 2021

администрации Тобольского района

Житель дер. Дурынина Тобольского района оказался под завалами родительского дома, который разбирал 9 марта. На помощь ему пришел сосед, который вытащил его до прибытия спасателей, сообщает администрация муниципалитета.

"Помощь уже не требовалась, его вовремя достали. Он находился в автомобиле скорой помощи, его осматривали медицинские работники, серьезных травм не зафиксировали", - рассказал старший инспектор тобольской службы спасения Александр Семёнов.

администрации Тобольского района

Предположительно, дом рухнул от тяжести снега. Супруга пострадавшего выразила благодарность соседу - пенсионеру МВД Евгению Чувочину. Он оперативно вызвал спасателей, скорую помощь и принялся вызволять односельчанина.

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# дом , завалы , Тобольский район

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