В Тюменской области мужчина оказался под завалами дома

администрации Тобольского района администрации Тобольского района

Житель дер. Дурынина Тобольского района оказался под завалами родительского дома, который разбирал 9 марта. На помощь ему пришел сосед, который вытащил его до прибытия спасателей, сообщает администрация муниципалитета.

"Помощь уже не требовалась, его вовремя достали. Он находился в автомобиле скорой помощи, его осматривали медицинские работники, серьезных травм не зафиксировали", - рассказал старший инспектор тобольской службы спасения Александр Семёнов.

администрации Тобольского района администрации Тобольского района

Предположительно, дом рухнул от тяжести снега. Супруга пострадавшего выразила благодарность соседу - пенсионеру МВД Евгению Чувочину. Он оперативно вызвал спасателей, скорую помощь и принялся вызволять односельчанина.