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В Тобольске набирают персонал в новый аэропорт

Общество, 18:27 11 марта 2021

"ЗапСибНефтехим" | Фото: "ЗапСибНефтехим"

Около 160 сотрудников планирует принять на работу новый аэропорт Тобольска, сообщает УК "Аэропорты регионов".

Аэропорту требуются сотрудники на рабочие и инженерные профессии в различных направлениях: регистрация и обслуживание пассажиров, водители специальной техники, аэродромные рабочие, досмотр пассажиров и багажа, специалисты по обслуживанию воздушных судов, охрана объектов аэропорта, диспетчеризация производственной деятельности, спасатели.

Работодатель за свой счет организует специальное обучение и стажировку сотрудников по всем должностям. Стажировка будет проходить на действующем аэродроме Тобольска и в других аэропортах, управляемых УК "Аэропорты регионов".

Для сотрудников нового аэропорта будет организован трансфер до будущего места работы из двух районов Тобольска. Вакансии аэропорта с точным описанием публикуются на интернет-портале hh.ru, а также на сайте центра занятости города.

Сегодня в аэропорту построена и готова к эксплуатации взлетно-посадочная полоса длиной 2 тыс. 400 метров и шириной 45 метров. В 2020 году началось строительство аэровокзального комплекса. Первые регулярные рейсы намечены на конец 2021 год.

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# аэропорт , Тобольск

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